В Госдуме внезапно отложили обсуждение правительственных законопроектов о QR-кодах

Спикер нижней палаты заявил о необходимости собрать отзывы на инициативу в регионах. Между тем рассмотрение документа, по некоторым данным, затягивается из-за споров между правительством и Кремлем, а также опасениями насчет усиления протестной активности.

На расширенном заседании комитета по безопасности в среду ждали высокопоставленных чиновников вроде главы Минцифры и Минздрава, а также главного санитарного врача. Однако мероприятие в последний момент перенесли, причем сразу на декабрь, сообщили источники «Интерфакса». Властям нужно время, что подготовиться к встрече с учетом мнения избирателей. О том, что внесенные правительством документы сейчас обсуждаются именно в регионах местными парламентами напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Не спешить с рассмотрением и тем более принятием нашумевших законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте призвала на заседании коммунистка Нина Останина.

Замешательство при обсуждении инициатив связано также с отсутствием единой позиции внутри правительства. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Медуза*», которое российские власти считают иностранным агентом. Социальный блок или «санитары» под управлением вице-премьера Голиковой выступают за жесткие меры и введение кодов для ускорения вакцинации.

Блок «экономистов» замглавы правительства Белоусова переживает из-за негативного влияния этих мер на экономическую ситуацию. Каждый из кураторов стал заложником установленных перед ними контрольных показателей эффективности работы и пытается соблюсти в первую очередь свои интересы.

Против ковидных ограничений, но уже по политическим мотивам выступает и Кремль. Там недовольны их негативным влиянием на рейтинг президента, говорит на условиях анонимности политтехнолог, близкий к администрации президента. Управление внутренней политики опасается активизации протестов. Волнений боятся и сами регионы.

Мэрия Казани сегодня уточнила, что почти 3 тысячи человек не смогли воспользоваться общественным транспортом в первый день введения системы QR-кодов. В 11-ти случаях пришлось вызывать полицию, так как у пассажиров возникли конфликты с кондукторами и проверяющими. Компания «Метроэлектротранс» предупредила, что граждане без цифровых кодов, из-за которых происходят задержки движения транспорта, будут нести ответственность за простой.

Мэр Уфы Сергей Греков дал поручение проверять QR-коды в общественном транспорте – пока, правда, выборочно.

На Камчатке с сегодняшнего дня для поездок на междугородних автобусах и для авиаперелетов необходимо предъявлять цифровой код. Также можно предъявить справку о наличии антител к коронавирусу. В пресс-службе местного правительства утверждают, что пока никаких проблем с отправкой пассажиров не возникало. У всех желающих уехать или улететь были необходимые документы.

Опыт Татарстана по введению QR-кодов показал наличие проблем для власти. Между тем, для населения важнее медицинский фактор, — сказал в эфире «Эха» политолог Андрей Колесников.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.