Почти полтысячи членов партии «Яблока» выбыли из московского отделения

Еще около 200 получили отказ в регистрации, сказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе политической силы. Там пояснили, что почти 500 человек не ответили на отправленные им электронные письма. Их признали выбывшими в соответствии с уставом. Для восстановления членства в партии им нужно будет обратиться с заявлением к руководству московского регионального отделения.

Ранее о крупной чистке рядов в столичном отделении «Яблока» написала газета «КоммерсантЪ». Не прошедшие отбор «яблочники» в свою очередь назвали масштабы исключений «сталинскими». Они опасаются, что партия потеряла большую часть актива.