В московский суд поступили новые протоколы в отношении иностранных интернет-компаний

Корпорации Google, социальной сети Twitter и компании Meta, которая владеет сетью Facebook, грозит в общей сложности около 50 млн. рублей штрафа. Их обвиняют в том, что они не удалили информацию, которую российские власти считают запрещенной. Рассмотрение этих протоколов планируется в декабре. С начала года в отношении этих и еще ряда компаний составляют протоколы за то, что они не удаляют в том числе призывы к участию в несогласованных акциях. Общая сумма штрафов в отношении них уже составляет около 200 млн рублей.