В московский суд поступили новые протоколы в отношении иностранных интернет-компаний

Корпорации Google, социальной сети Twitter и компании Meta, которая владеет сетью Facebook, грозит в общей сложности около 50 млн. рублей штрафа. Их обвиняют в том, что они не удалили информацию, которую российские власти считают запрещенной. Рассмотрение этих протоколов планируется в декабре. С начала года в отношении этих и еще ряда компаний составляют протоколы за то, что они не удаляют в том числе призывы к участию в несогласованных акциях. Общая сумма штрафов в отношении них уже составляет около 200 млн рублей.
2021-11-23T17:32:20+03:00
2021-11-23T17:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 23 ноября 2021
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