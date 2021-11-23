Парламентарии двух российских регионов первыми одобрили правительственные законопроекты о введении т.н. QR-кодов

О поддержке инициативы кабинета министров объявили сегодня в Рязанской областной думе и Госсовете Удмуртии. В республиканском парламенте против выступили только депутаты от КПРФ и «Справедливой России», передает агентство ТАСС. Как ожидается, в Госдуме законопроекты будут обсуждать в следующем месяце.

