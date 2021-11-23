Попова: Снимать ограничения из-за ковида рано

Глава Роспотребнадзора считает, что снимать антиковидные ограничения рано. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пока продолжается в 18 регионах России, сообщила Анна Попова. при этом стабилизация эпидемической ситуации, по ее словам, наблюдается в 34 регионах РФ.
2021-11-23T17:10:35+03:00
2021-11-23T17:11:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:10, 23 ноября 2021
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