Попова: Снимать ограничения из-за ковида рано

Глава Роспотребнадзора считает, что снимать антиковидные ограничения рано. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пока продолжается в 18 регионах России, сообщила Анна Попова. при этом стабилизация эпидемической ситуации, по ее словам, наблюдается в 34 регионах РФ.