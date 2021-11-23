Книга об изнасилованиях немок советскими солдатами признана в России экстремистской

Абаканский суд Хакассии не назвал основания для запрета мемуаров. В реестре Минюста указаны лишь полное название книги и первые строки: да, война подкрадывается к Берлину.

«Женщина в Берлине. Дневник – с 20 апреля по 22 июня 1945 года написала немка Марта Хиллерс. В ней содержалось описание сексуального насилия советских солдат по отношению к немкам, отмечает издание «Кольта». Впервые дневник был опубликован в 1954 году, а переиздан в 2003 году, через два года после смерти автора. В Германии книга стала бестселлером.

В российском переводе книга вышла в 2019 года в издательстве «Тотенбург». На его сайте мемуары доступны по цене 1300 рублей.

В экранизации произведения под названием «Безымянная – одна женщина в Берлине» снимался актер Евгений Сидихин. Он сыграл советского офицера, чьей любовницей стала одна из жительниц немецкой столицы. Будет ли лента включена в список экстремистских материалов, пока не ясно.

Кроме книги «Женщина в Берлине» в список экстремистских материалов попали еще 8 произведений, в том числе одна из композиций группы «Порнофильмы».