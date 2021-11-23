Власти Соединенных штатов Америки объявили о продаже 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

Решение принято для снижения цен на энергоносители для американских потребителей. По словам президента США Джо Байдена, американские граждане и предприятия ощущают это на заправках, а также в своих счетах за отопление. Причиной является то, что предложение нефти не поспевает за спросом на фоне выхода мировой экономики из пандемии, считают в Вашингтоне. Власти Америки говорят, что реализовывать эту меру планируется в течение ближайших нескольких месяцев. Помимо этого, Байден уговорил некоторые страны последовать примеру его администрации и использовать собственные нефтяные запасы для снижения цен на глобальных рынках. Среди них Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Входящая в ОПЕК – организацию стран-экспортёров нефти – Саудовская Аравия проигнорировала призыв американского лидера увеличить поставки нефти на рынок. Более того, Эр-Рияд ранее резко повысил цены.

Между тем, несмотря на решение Байдена, цена на нефть на мировых ранках начала расти. Сорт Brent торгуется в районе 79 долларов за баррель.