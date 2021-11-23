В Госдуме отложили до декабря расширенное заседание по законопроектам о внедрении так называемых QR-кодов

В нем должны были принять участие члены правительства, а также комитета по безопасности и противодействию коррупции. встреча планировалась на среду, — напоминает агентство Интерфакс. По словам его источников, заседание отложили для того, чтобы депутаты и чиновники смогли провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что они ждут мнения из регионов.

Между тем, интернет-издание Медуза* написала сегодня со ссылкой на свои источники, что обсуждение правительственных законопроектов отложили на месяц из-за разногласий в Кабинете министров между теми, кто поддерживает жесткие ограничения и теми, кто опасается экономических последствий таких шагов.

Российские власти считают Медузу иностранным агентом.



* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.