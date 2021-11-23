Министерство юстиции внесло в список экстремистских материалов дневник жительницы Германии Марты Хиллерс

В нем она утверждает, что несколько раз подверглась сексуальному насилию в Берлине со стороны советских военных в первые месяцы после окончания Великой Отечественной войны. Также она пишет о том, что с подобным сталкивались другие жительницы города. 13 лет назад по мотивам этого произведения был снят фильм «Безымянная» с российским актером Евгением Сидихиным в одной из главных ролей.