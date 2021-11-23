Министерство финансов меняет состав совета директоров госкорпорации Роснано

В ведомстве пояснили, что это решение должно улучшить операционную деятельность компании. В министерстве заверили, что Роснано выполнит свои обязательства по долгам.

На прошлой неделе московская биржа приостановила торги облигациями госкорпорации. После этого в Роснано рассказали о том, что провели переговоры с кредиторами о дальнейших действиях из-за финансовых трудностей. В то же время многие эксперты сомневаются, что государство допустит дефолт компании, то есть, отказ от платежей по кредитам.