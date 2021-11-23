Белоруссия объявила о приостановке сотрудничества с НАТО

В Минске обвиняют в том, что это произошло по инициативе Брюсселя. С прошлого года, как говорят в белорусском Генштабе, фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов авиации стран-членов НАТО вдоль белорусской границы. В ответ Белоруссия намерена нарастить интенсивность боевой подготовки своей армии.