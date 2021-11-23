Белоруссия объявила о приостановке сотрудничества с НАТО

В Минске обвиняют в том, что это произошло по инициативе Брюсселя. С прошлого года, как говорят в белорусском Генштабе, фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов авиации стран-членов НАТО вдоль белорусской границы. В ответ Белоруссия намерена нарастить интенсивность боевой подготовки своей армии.
2021-11-23T16:33:41+03:00
2021-11-23T16:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 23 ноября 2021
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