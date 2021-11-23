Власти США распечатывают резервные запасы нефти

Белый дом принял решение высвободить 50 млн баррелей, чтобы добиться снижения цен на топливо, а также сбалансировать спрос и предложение на рынке. По словам представителя американской администрации, вместе с США аналогичный шаг планируют предпринять ряд стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.