Власти США распечатывают резервные запасы нефти

Белый дом принял решение высвободить 50 млн баррелей, чтобы добиться снижения цен на топливо, а также сбалансировать спрос и предложение на рынке. По словам представителя американской администрации, вместе с США аналогичный шаг планируют предпринять ряд стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.
2021-11-23T16:33:28+03:00
2021-11-23T16:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 23 ноября 2021
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