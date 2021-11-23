ГД отложила на месяц рассмотрение законопроектов о введении цифровых кодов в общественных местах и на транспорте

Госдума отложила на месяц рассмотрение законопроектов о введении специальных цифровых кодов в общественных местах и на транспорте. В думском комитете по здравоохранению пояснили, что все сделано в соответствии с регламентом работы нижней палаты – до середины декабря там ждут отзывы на эти проекты от региональных парламентариев.

Между тем, интернет-издание «Медуза*» пишет со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству, что рассмотрение законопроектов отложили из-за разногласий в Кабинете министров. Документы вызвали раскол между социальынм блоком и экономическим, — утверждают собеседники издания. Одна группа в Кабинете выступает за жесткие меры, чтобы ускорить вакцинацию населения, вторая опасается негативного влияния на экономическую ситуацию. В свою очередь в Кремле опасаются, что сами законопроекты негативно влияют на рейтинг Владимира Путина.

Российский власти считают «Медузу» иностранным агентом.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.