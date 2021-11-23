Госдума приняла во втором и решающем чтении проект бюджета страны на следующий год и плановый период 2023-2024 годы

Госдума несколько минут назад приняла во втором и решающем чтении проект бюджета страны на следующий год и плановый период 2023-2024 годы. Третье чтение должно пройти в четверг. Ранее думский комитет по бюджету одобрил президентские поправки, где говорится о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.