Госдума приняла во втором и решающем чтении проект бюджета страны на следующий год и плановый период 2023-2024 годы

Госдума несколько минут назад приняла во втором и решающем чтении проект бюджета страны на следующий год и плановый период 2023-2024 годы. Третье чтение должно пройти в четверг. Ранее думский комитет по бюджету одобрил президентские поправки, где говорится о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
2021-11-23T16:30:55+03:00
2021-11-23T16:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 23 ноября 2021
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