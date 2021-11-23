Андрей Колесников: Намерение властей ликвидировать «Мемориал» является атакой на частную жизнь россиян

Намерение властей ликвидировать «Мемориал» можно расценивать как атаку на частную жизнь россиян. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Государство сейчас лезет во все места, в том числе в частную жизнь людей. Между прочим, атака на «Мемориал»* – это в том числе атака на частную жизнь человека. Потому что для семей, у которых сохранена память о репрессированных дедушках, бабушках и так далее – это частная, личная память. И туда лезет государство, и эту память у них отбирает», — пояснил эксперт.

С точки зрения А.Колесникова, «Мемориал» представляет «самую ядовитую комбинацию для властей». «Это и правозащита, причем действительно очень серьезная и по серьезным делам; и игра на поле, которое власть считает своей монополией – это история. На истории держится наша власть, на наших достижениях за тысячу лет, как любит повторять Владимир Путин. Это его личная вотчина. И это самое главное поле сражения с гражданским обществом, которое сейчас в принципе существует», — заключил эксперт.

*— российские власти считают иностранным агентом