Британская писательница Джоан Роулинг подвергла критике защитников прав трансгендерных людей

Она утверждает, что они опубликовали в Твиттере фотографию с ее домашним адресом. Писательница поблагодарила всех пользователей, которые пожаловались на эти снимки, а также полицию Шотландии за помощь в этом деле. Ранее Джоан Роулинг говорила, что беспокоится из-за растущего числа молодых девушек, которые решаются на трансгендерный переход.