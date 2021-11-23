Британская писательница Джоан Роулинг подвергла критике защитников прав трансгендерных людей

Она утверждает, что они опубликовали в Твиттере фотографию с ее домашним адресом. Писательница поблагодарила всех пользователей, которые пожаловались на эти снимки, а также полицию Шотландии за помощь в этом деле. Ранее Джоан Роулинг говорила, что беспокоится из-за растущего числа молодых девушек, которые решаются на трансгендерный переход.
2021-11-23T16:08:15+03:00
2021-11-23T16:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 23 ноября 2021
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