Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов вторжения на Украину

Между тем, по словам Пескова, прибытие иностранных военных советников и вооружения из США и других стран НАТО ведет к дальнейшему обострению обстановки на Украине.
2021-11-23T16:08:01+03:00
2021-11-23T16:08:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 23 ноября 2021
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