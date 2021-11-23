ФСБ рапортовала о задержании в Казани подростка, который готовил нападение на учебное заведение

ФСБ рапортовала о задержании в Казани подростка, который по утверждению спецслужбы готовил вооружённое нападение на учебное заведение. По версии силовиков, к этому также причастен гражданин Украины.

Несовершеннолетний, как объявили в ФСБ, готовил массовое убийство. Для этого он приобрёл пневматическую винтовку, которую хотел переделать в боевое оружие. Соответствующие запросы подросток как утверждают в службе безопасности, искал в интернете на своих мобильных устройствах. Их, как и винтовку, следователи забрали после обыска с собой.

Спецслужба опубликовала небольшое видео задержания, оно без звука, на нём жителя Казани ведут, держа под руки несколько человек, судя по всему силовиков. После этого он уже на допросе в каком-то помещении, на молодом человеке наручники, затем крупным планом показана пневматическая винтовка. В ФСБ утверждают также, что действиями задержанного руководил житель Украины. Он по версии спецслужбы склонял парня к совершению преступления через мессенджер телеграм. Задержанный, якобы, в этом сознался. Теперь он стал фигурантом дела, по которому грозит до 12-ти лет колонии. По данным интернет-издания Mash жителю Казани 14 лет.

В столице Татарстана в мае 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию, в которой до этого учился. Он убил 9 человек, из них семеро детей, больше 30-т пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.