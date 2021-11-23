Законы об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в местах массового скопления людей отложили и могут не принять.

Рассмотрение документов отложили до середины декабря из-за возникших в различных эшелонах власти разногласий. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Медуза*», признанное росийскими властями иностранным агентом. Сейчас оба закона, которые предусматривали использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, отправили в регионы, поскольку они предполагают ответственность властей разных уровней. От откликов, в частности будет зависеть в каком именно виде примут поправки – жестком «австрийском» варианте или более мягком. Учитывая акции протеста против ограничительных мер, власти опасаются снижения доверия населения. Отсюда и пауза в принятии решений. Кроме того, ситуация к началу будущего года может и измениться и введение жестких мер не станет жизненно необходимым.

Расширенное заседание думского комитета, посвященное QR-кодам, переносится на декабрь, – сообщают агентства, ссылаясь на источники в Госдуме. По их данным, завтра мероприятие не состоится. Депутаты и чиновники должны будут провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах. В среду в Госдуму должны были прийти министры здравоохранения и цифрового развития, а также глава Роспотребнадзора.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.