В пресс-службе Яблока утверждают, что никого не исключали из партии

В интервью газете РБК там отметили, что большое число партийцев отказались пройти перерегистрацию и при этом считаются выбывшими.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что из московского отделения Яблока выбыли почти 500 человек.



Глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский связывает исключение из московского отделения партии «Яблоко» почти 500 человек с готовящимися выборами руководства. Об этом он сказал в эфире «Эха». Гонгальский назвал происходящее прямым нарушением закона о партиях.