Президент США объявил о том, что задействует стратегический нефтяной резерв страны для снижения цен на сырье

Президент США Джо Байден объявил о том, что задействует стратегический нефтяной резерв страны для снижения цен на сырье. Как сообщил Белый дом, из этого резерва будет выпущено 50 миллионов баррелей.

Отмечается также, что нефть из стратегических резервов также используют Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

