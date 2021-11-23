Американский актер, двукратный обладатель премии Оскар Кевин Спейси выплатит 31 миллион долларов создателям сериала «Карточный домик».



Иск в суд подала киностудия Медиа Райт Кэпитал, которая работала над созданием сериала. Спейси не только играл в нем главную роль, но и был продюсером картины. Во время съемок 6 финального сезона его уволили после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Сценарий переписали, сократив ленту с 13 до 8 серий. Все это по утверждению истцов стало причиной многомиллионных убытков, которые теперь вместе с гонорарами адвокатов и дополнительными расходами, придется компенсировать Спейси. Процесс закончился не в его пользу еще в 2020 году, а сейчас актер проиграл и апелляцию. Долгое время о тяжбе не было известно, однако после того, как киностудия обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с ходатайством о подтверждении решения апелляционного суда она стала достоянием гласности.



После сексуального скандала Кевин Спейси не снимался несколько лет, но в мае этого года объявил о том, что сыграет в картине итальянского режиссера Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога»