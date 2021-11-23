Американский актер, двукратный обладатель премии Оскар Кевин Спейси выплатит 31 миллион долларов создателям сериала «Карточный домик».
Иск в суд подала киностудия Медиа Райт Кэпитал, которая работала над созданием сериала. Спейси не только играл в нем главную роль, но и был продюсером картины. Во время съемок 6 финального сезона его уволили после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Сценарий переписали, сократив ленту с 13 до 8 серий. Все это по утверждению истцов стало причиной многомиллионных убытков, которые теперь вместе с гонорарами адвокатов и дополнительными расходами, придется компенсировать Спейси. Процесс закончился не в его пользу еще в 2020 году, а сейчас актер проиграл и апелляцию. Долгое время о тяжбе не было известно, однако после того, как киностудия обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с ходатайством о подтверждении решения апелляционного суда она стала достоянием гласности.
После сексуального скандала Кевин Спейси не снимался несколько лет, но в мае этого года объявил о том, что сыграет в картине итальянского режиссера Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога»
Кевин Спейси выплатит 31 миллион долларов создателям сериала «Карточный домик»
Американский актер, двукратный обладатель премии Оскар Кевин Спейси выплатит 31 миллион долларов создателям сериала «Карточный домик».