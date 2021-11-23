Индия готова закупить у России автоматы Калашникова на сумму почти 600 миллионов долларов, – пишет газета РБК. По ее данным, контракт будет подписан во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели. Он может состояться в начале декабря. Оружие будет поставлять совместное предприятие. В начале следующего года оно запустит производство в Индии.