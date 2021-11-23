Индия готова закупить у России автоматы Калашникова на сумму почти 600 миллионов долларов, – пишет газета РБК. По ее данным, контракт будет подписан во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели. Он может состояться в начале декабря. Оружие будет поставлять совместное предприятие. В начале следующего года оно запустит производство в Индии.
2021-11-23T15:09:23+03:00
2021-11-23T15:09:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:09, 23 ноября 2021
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