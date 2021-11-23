Российские прогосударственные Telegram-каналы пропагандируют миф о преступности мигрантов — «НГ» и «Важные истории»

Российские прогосударственные Telegram-каналы, по данным журналистов «Новой газеты» и интернет-издания «Важные истории*», пропагандируют миф о преступности мигрантов.

Журналисты выгрузили сообщения самых читаемых новостных Telegram-каналов. Среди них есть как прогосударственные, так и независимые, но включенные в реестр иностранных агентов. В результате выяснилось, что чаще всего о мигрантах пишут именно государственные медиа и провластные журналисты. Только за текущий месяц «RT на русском» опубликовало 30 новостей по этой теме. В сравнении, «Телеканал Дождь*», который считается иноагентом, написал о мигрантах всего 4 раза, а «Медиазона*», которая также внесена в реестр иноагентов, и вовсе один. Государственные СМИ занимают ведущие позиции и при написании новостей о преступлениях мигрантов. Хотя еще недавно миграционные власти заявили, что образ мигранта криминализируют СМИ – иностранные агенты, и делают они это умышленно.

Кроме того, журналисты обращают внимание и на то, что согласно статистическим данным, приезжие на самом деле совершают преступления реже, чем россияне, а большинство нарушений связаны с подделкой документов.

Эксперты, опрошенные журналистами, уверены, что такая ситуация сложилась потому, что людям свойственно переносить проблемы на других, а мигрант, приехавший в страну на заработки, самый удобный вариант.

* Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.