Расширенное заседание думского комитета, посвященное QR-кодам, переносится на декабрь, – сообщают агентства, ссылаясь на источники в Госдуме. По их данным, завтра мероприятие не состоится. Депутаты и чиновники должны будут провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах. В среду в Госдуму должны были прийти министры здравоохранения и цифрового развития, а также глава Роспотребнадзора.

Сегодня спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что QR-коды потребуются для входа в здание Госдумы в начале декабря.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении цифровых кодов в общественных местах и в транспорте. Сообщалось, что их могут рассмотреть в первом чтении в декабре.