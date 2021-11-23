Гонорары популярных артистов за новогодние корпоративы выросли в условиях пандемии в полтора-два раза, – пишет газета РБК. Средний заработок звезд, по прогнозам, составит до 2-х миллионов рублей. Два года назад эта сумма была значительно меньше. При этом организаторы мероприятий фиксируют снижение спроса на участие известных людей с учетом ограничений.
2021-11-23T14:34:10+03:00
2021-11-23T14:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 23 ноября 2021
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