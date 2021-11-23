Гонорары популярных артистов за новогодние корпоративы выросли в условиях пандемии в полтора-два раза, – пишет газета РБК. Средний заработок звезд, по прогнозам, составит до 2-х миллионов рублей. Два года назад эта сумма была значительно меньше. При этом организаторы мероприятий фиксируют снижение спроса на участие известных людей с учетом ограничений.