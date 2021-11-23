В России шестой день подряд снижается число выявленных заражений коронавирусом

Согласно официальной статистике, накануне ковид был подтверждён почти у 34-х тысяч человек. На Москву приходится менее 3-х тысяч новых случаев. Смертность в стране остается высокой. За день в России скончались более 1200 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что говорить о продлении новогодних каникул или введении дополнительных ограничений пока рано.

На этом фоне в Госдуме решили не проводить завтра расширенное заседание комитета, посвященное QR-кодам. Оно переносится на декабрь для того, чтобы парламентарии и чиновники могли более детально изучить мнение избирателей в регионах, – сообщили агентствам источники в нижней палате парламента.