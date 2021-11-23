Доктор биологических наук Северинов сомневается в эффективности «Эпивака» для ревакцинации

Доктор биологических наук Константин Северинов выразил сомнение в эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» для ревакцинации. Об этом он сказал в прямом эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Стоит подумать о том, чтобы ревакцинироваться действующей вакциной, потому что есть серьезные сомнения в том, что «Эпивак» реально выполняет свою функцию, то есть способен вызвать иммунный ответ. Никаких опубликованных научных данных, которые доказывают, что «Эпивак» работает, нет. Есть только, знаете, как это «мамой клянусь» — уверения разработчиков, что это все работает. Но почему мы должны им доверять?» – отметил Северинов.

Что касается использования для ревакцинации «Спутника Лайт», эксперт считает ее относительно эффективной. «Это первая доза обычного «Спутника V», и она достаточна для того, чтобы вызвать дополнительный иммунитет. Другой вопрос, что есть некоторые опасения. Так как «Спутник» сделан на основе аденовируса, который несет генетическую информацию об S-белке коронавируса, то нельзя исключить вариант, что при первичном вакцинировании выработаются антитела против аденовируса, и тогда бустер будет не так эффективен. Поэтому в таких случаях рекомендуется делать полный «Спутник», в частности, для пожилых людей», — заключил Северинов.