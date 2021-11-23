В Москве сегодня проводили в последний путь народного артиста России Валерия Гаркалина

Он умер 20 ноября от последствий коронавируса.

В учебном театре ГИТИСа сегодня собрались коллеги и ученики Гаркалина. В российской академии театрального искусства мастер преподавал почти 20 лет. За это время он выпустил 5 курсов актеров и режиссеров. Они сегодня пришли проситься и сказать последние слова благодарности учителю. Студенты воспоминают искренность и требовательность педагога, а коллеги-артисты профессионализм и трудолюбие Гаркалина. При этом все говорят об уникальном чувстве юмора артиста. С ним дружил и Михаил Ширвиндт, который поделился воспоминаниями о их многолетней дружбе.

На церемонию также пришли артисты Олег Меньшиков, Игорь Угольников, Татьяна Догилева, Вера Алентова и многие другие. Каждый вспоминал о работе с Гаркалиным и его оптимизме, который он, по словам актера Игоря Золотовицкого, сохранял до последнего. Гаркалина в последний путь по традиции проводили долгими аплодисментами.

Актера похоронят на Миусском кладбище в Москве рядом с супругой. Гаркалину было 67 лет.