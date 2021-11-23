Комитет Госдумы по безопасности отменил заседание, на котором хотели обсудить введение цифровых кодов

Комитет Госдумы по безопасности в последний момент отменил заседание, на котором хотели обсудить введение в России цифровых кодов в общественных местах. В нём было запланировано участие членов правительства.

Депутаты Госдумы, похоже, решили повременить с обсуждением законопроектов, которые грозят кардинально изменить жизнь россиян, не привитых от ковида. До первого чтения профильные комитеты должны поддержать инициативы по QR-кодам. Вопрос думский комитет по безопасности обсудит в декабре, сказали «Интерфаксу» источники в нижней палате. Заседание, намеченное на завтра, отложили. На него были приглашены, в том числе, министры здравоохранения, цифрового развития и глава Роспотребнадзора. Перенос собеседники агентства объяснили тем, что введение QR-кодов в общественных местах и частично на транспорте надо сначала обсудить в регионах с учётом мнения избирателей. Отмечу, в «Единой России» неделю назад уверяли газету Ведомости, что Госдума до декабря может принять правительственные законопроекты о QR-кодах в общественных местах. Без них с 1 февраля не пустят, к примеру, в кафе, торговый центр или кинотеатр, а также самолёт, поезд дальнего следования и междугородный автобус. Совет Госдумы в начале прошлой недели направил законопроекты в регионы, Общественную и Счётную палаты. До 14го декабря от них ждут отзывов.

Согласно новым инициативам QR-коды не понадобятся только для посещения продуктовых магазинов и аптек. Между тем в самой Госдуме цифровые пропуска на вход могут ввести 6 декабря, сообщил спикер Вячеслав Володин.