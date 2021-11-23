Мосгорсуд отложил на 29 ноября рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом. «Мемориал» обвиняют в оправдании терроризма и экстремизма и нарушении закона об иноагентах. Поддержать одну из старейших правозащитных организаций к Мосгорсуду пришли несколько десятков человек. Они называют действия властей произволом и попыткой уничтожить память о государственном терроре.

Один из учредителей «Мемориала» Олег Орлов рассказал «Эху», что экспертизу, положенную в основу иска, составляли не психологи и лингвисты, а учитель математики и переводчик.

ПЛЕНКА ОРЛОВ

Еще один иск о ликвидации международного «Мемориала*» в Верховный суд подала Генпрокуратура. Его начнут рассматривать послезавтра. Международный «Мемориал» также считают иностранным агентом.

Нобелевские лауреаты – первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – ранее призвали Генпрокуратуру отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле считают преждевременным комментировать иск о ликвидации общества. При этом он отметил, что «для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российских законов»

Решение о возможной ликвидации «Мемориала» может быть принято только с одобрения президента России Владимира Путина, – считают некоторые немецкие издания.

«Движение Мемориал, с одной стороны власти называют иностранным агентом, а с другой осознают, что это — ядро российского гражданского общества». Многие другие неправительственные организации уже ликвидированы за, как отмечает Frankfurter Allgeine, «мнимые формальные ошибки». К ним применили закон об «инагентах», который с самого начала был разработан для «сведения счетов с оппозиционными организациями». В то же время многие неудобные для режима люди вынуждены покинуть страну, что свидетельствует о настоящей кампании против свободы мысли в России.

Вместе с тем власти, — как полагает газета, — пытаются присвоить и сакрализовать историческую память; представляя все так, будто бы всегда, даже в советское время, страна была на светлой стороне. «Но ведь именно при Сталине и также с помощью сфабрикованных обвинения были убиты миллионы невинных людей».

Получается, что роспуск организации, как уверено издание, «послужит четким сигналом всему миру о том, на чьей стороне находится нынешняя российская власть» — на стороне cталина или его жертв. Учитывая масштаб решения, оно «не будет принято без участия Владимира Путина», заключает Frankfurter Allgeine.

Перевод по сайту Inopressa.ru

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.