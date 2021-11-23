Из московского отделения партии «Яблоко» в процессе перерегистрации сняты с учета почти 500 человек

Из московского отделения партии «Яблоко» в процессе перерегистрации сняты с учета и лишены партбилетов почти 500 человек. Руководитель отделения Сергей Иваненко подчеркнул в эфире «Эха», что это не политическое, а техническое решение.

Иваненко признаёт, что эту ситуацию можно назвать кризисом. При этом он уверен, что в итоге перерегистрация приведет к усилению партии.

Один из исключенных, глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский назвал происходящее прямым нарушением закона о партиях и связывает это с предстоящими выборами партийного руководства.

О партийных чистках в «Яблоке» объявили вскоре после поражения на думских выборах.

Результат «Яблока» на сентябрьском голосовании – меньше полутора процентов – стал едва ли не худшим за всю его историю. Политическое объединение взялось за поиски виновников и увязало провал с проектом «Умное голосование» Алексея Навального.

Отбывающему наказание оппозиционеру еще в начале года досталось от Григория Явлинского за взгляды. Летом основатель «Яблока» призывал сторонников Навального не поддерживать яблочников на выборах. Среди кандидатов «Умного голосования» позже оказались лишь 10 «яблочников», меньше было только у «Зеленых» и представителя «Партии роста». В октябре федеральный политкомитет решил разобраться с «навальнистами» внутри партии.

Политика Навального, а также призывы голосовать за любую партию, кроме «Единой России», в руководстве «Яблока» назвали современным большевизмом. Сторонников «Умного голосования» из числа «яблочников» пообещали снять с регистрации в партии.

На прошлой неделе Явлинский связал влияние «Умного голосования» с гонениями на общество «Мемориал*», которое власти считают иностранным агентом. По мнению политика, «Умное голосование» позволило коммунистам увеличить представительство в парламенте, а власти получили сигнал о приемлемости репрессий.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.