Кремль не оказывает давление на Лукашенко с целью принуждения к диалогу с оппозицией – Песков

Кремль не оказывает давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью принуждения к диалогу с оппозицией. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог, ради чего и для чего», — подчеркнул он.

Также журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Лукашенко о том, что тот начнет вести переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, только когда президент России Владимир Путин проведет их с Алексеем Навальным.

Песков отметил, что таким образом Лукашенко мог «весьма красочно» заявить о «категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с Тихановской».