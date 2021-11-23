Вопрос ликвидации «Мемориала»* не стоит на повестке дня Кремля – Песков

Вопрос ликвидации «Мемориала*» не стоит на повестке дня Кремля. Об этом сообщил на брифинге Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля и президента. Другие вопросы стоят на повестке дня – гораздо более актуальные. В данном случае есть позиция Генпрокуратуры и пока еще нет решения суда. Какие-либо решения может принять в данном случае только суд. Эту ситуацию мы сейчас не хотим комментировать» – подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что в Кремле не считают память жертв политических репрессий важным вопросом, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что это неверная трактовка: «Нет, неправильно. Я вам говорю про позицию Генеральной прокуратуры и про иск».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.