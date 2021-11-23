Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать пост председателя правящей партии нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Процедура передачи полномочий, как объявлено сегодня, будет осуществляться в соответствии с партийным уставом.

Напомним, Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он сложил с себя полномочия президента в марте 2019-го года.