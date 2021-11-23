В Мосгорсуде начались предварительные слушания по иску столичной прокуратуры о ликвидации центра «Мемориал»

В Мосгорсуде начались предварительные слушания по иску столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». В связи с заседанием были усилены меры безопасности. К зданию суда пришли сторонники «Мемориала». Действия властей они называли попыткой уничтожить память о миллионах репрессированных и о современных политзаключенных.

Предварительные слушания продолжатся на следующей неделе.

Напомним, российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом и утверждают, что правозащитное общество неоднократно нарушало соответствующий закон.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.