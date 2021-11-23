На Камчатке с сегодняшнего дня для поездок на междугородних автобусах и для авиаперелетов нужно предъявлять QR-код

На Камчатке с сегодняшнего дня для поездок на междугородних автобусах и для авиаперелетов необходимо предъявлять цифровой код. Также можно предъявить справку о наличии антител к коронавирусу. В пресс-службе местного правительства утверждают, что пока никаких проблем с отправкой пассажиров не возникало. У всех желающих уехать или улететь были необходимые документы.

Напомню, накануне в Татарстане заработала система QR-кодов в общественном транспорте. За день не смогли воспользоваться его услугами более полутора тысяч человек.