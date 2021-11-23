В адрес властей Северной Македонии приходят соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП в Болгарии

Загорелся автобус, который перевозил туристов. Погибли не менее 45-ти человек. Семерым удалось выжить. Авария произошла недалеко от болгарской столицы. Автобус возвращался в Скопье из Турции. На мокрой дороге автобус ударился о дорожное заграждение, а затем загорелся.
2021-11-23T13:34:01+03:00
2021-11-23T13:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 23 ноября 2021
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