В адрес властей Северной Македонии приходят соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП в Болгарии

Загорелся автобус, который перевозил туристов. Погибли не менее 45-ти человек. Семерым удалось выжить. Авария произошла недалеко от болгарской столицы. Автобус возвращался в Скопье из Турции. На мокрой дороге автобус ударился о дорожное заграждение, а затем загорелся.