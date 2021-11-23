Следствие решило перевести Чанышеву в московское СИЗО, чтобы держать ее под контролем – правозащитница Литвинович

Следствие решило перевести бывшего координатора уфимского штаба* Алексея Навального Лилию Чанышеву в московское СИЗО N6, чтобы держать ее под контролем. Такое мнение выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитница Марина Литвинович.

«Думаю, что это делается, в первую очередь, для того, чтобы следствие контролировало Чанышеву, потому что, если она будет находиться в Башкирии, в Уфе, это очень далеко, и никто не понимает, что там будет происходить, контроля никакого. Думаю, они просто хотят держать ее под контролем. И, видимо, ее дело будет вестись уже в Москве, поэтому ее переводят», — пояснила она.

По словам Литвинович, СИЗО N6 «не самое плохое». «Как только Чанышева туда прибудет, она неделю будет находиться на карантине, на первом этаже, потом ее будут поднимать в камеру. Особенность этого СИЗО в том, что там очень большие камеры – в основном по 40 человек. Это довольно тяжело психологически. Но плюсом является то, что там есть душ. В других камерах душа нет, и женщин выводят мыться раз в неделю», — уточнила она.

Что касается информации о возможной беременности Чанышевой, М.Литвинович отметила, что сначала следствие будут долго подтверждать этот факт. Правозащитница также сообщила, что каких-то больших привилегий для беременных в СИЗО нет, «за исключением дополнительного питания». «Это примерно раз в неделю дают яйцо и кусочек масла. В остальном все то же самое», — уточнила она.

Литвинович также рассказала, что в СИЗО N6 есть камера для матерей с детьми до 3 лет. «Это женщины, которые родили ребенка и находятся под следствием», — пояснила она.

Что касается звонков родственникам и свиданий, с точки зрения М.Литвинович, в случае Чанышевой с этим «все будет плохо, потому что разрешение на них дает следователь». «А поскольку дело у нее политическое, следователь, скорее всего, ничего не разрешит – ни переписку, ни звонки. Хотя проблем с допуском адвокатов в СИЗО N6 нет», — заключила правозащитница.

Чанышеву задержали по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). В СИЗО она пробудет минимум до 9 января 2022 года.

*— Штабы Навального* признаны властями РФ экстремистскими организациями и запрещены

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.