Заслуженный тренер России, 63-летний Александр Ильин не выходит на связь после задержания в аэропорту «Пулково»

Полицейские применили силу в отношении Ильина из-за отсутствия защитной маски.

Коллеги из новосибирской федерации плавания, как пишут РИА-новости, не могут дозвониться до тренера Александра Ильина. Накануне мужчина семь часов провел в отделении в ожидании протокола за отсутствие маски. О грубом задержании сообщила подопечная Ильина Виталина Симонова; она опубликовала видео, где двое полицейских валят мужчину на пол, заламывают ему руки и надевают наручники. Ильин при этом говорит, что готов выполнить их требования, однако силовики его слова игнорируют. По версии Симоновой, конфликт начался с того, что ее тренер отказал сотруднику аэропорта в просьбе надеть маску, и попросил респиратор. На перепалку отреагировали двое полицейских. Ильин не стал оказывать им документы и следовать в отделение, тогда сотрудники и применили к нему силу. Кроме того Следственный комитет уже обвинил Виталину Симонову в оскорблении представителей власти: спортсменка не только снимала задержание на видео, но и нецензурно комментировала действия полиции.

В поддержку Александра Ильина уже высказались двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.