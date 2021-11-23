Расширенное заседание думского комитета по безопасности, посвященное введению системы QR-кодов, перенесено на декабрь

Расширенное заседание думского комитета по безопасности, посвященное введению системы QR-кодов в России, перенесено на декабрь, – утверждают источники в Госдуме. По их информации, депутаты и чиновники должны провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах.
2021-11-23T13:08:04+03:00
2021-11-23T13:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 23 ноября 2021
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«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…