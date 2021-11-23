Расширенное заседание думского комитета по безопасности, посвященное введению системы QR-кодов, перенесено на декабрь

Расширенное заседание думского комитета по безопасности, посвященное введению системы QR-кодов в России, перенесено на декабрь, – утверждают источники в Госдуме. По их информации, депутаты и чиновники должны провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах.