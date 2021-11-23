Основатель компании Group–IB Илья Сачков обратился к Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест

Основатель компании Group–IB Илья Сачков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.

Заявление бизнесмена на заседании суда зачитал адвокат. В письме Илья Сачков отметил, что свое уголовное преследование расценивает как новое дело Дрейфуса. Кроме того, предприниматель настаивает на том, что, как он выразился, не является ни шпионом, ни изменником, ни предателем, и своей работой неоднократно доказывал пользу и преданность государству. Илья Сачков также отметил, что готов к переводу под домашний арест с самыми строгими ограничениями, но это будет возможно только при содействии президента.

Сейчас основатель крупнейшей российской компании в сфере кибербезопасности находится в СИЗО. Лефортовский суд продлил его арест до конца февраля. Однако защита намерена обжаловать это решение в ближайшее время.

Илье Сачкову вменяют государственную измену. Из-за того, что материалы дела засекречены, суть обвинений не известна. По словам адвокатов, свою вину бизнесмен не признает.

По обвинению предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.