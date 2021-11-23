Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал провокационными действия украинских военных.
Ранее американское агентство Bloomberg утверждало, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале будущего года. Собеседники агентства в спецслужбах утверждают, что нападение готовится с трех сторон: с Крыма, со стороны российской-украинской границы и с территории Белоруссии.
В Кремле утверждают, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов
Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал провокационными действия украинских военных.