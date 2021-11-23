Руководство «Яблока» «решило идти по пути самоуничтожения», исключив из партии почти 500 человек – политолог Соловей

Политолог Валерий Соловей считает, что руководство «Яблока» «решило идти по пути самоуничтожения», исключив из партии 488 человек. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ощущение, что руководство «Яблока» решило идти по пути самоуничтожения, хотя этого от «Яблока» Кремль совершенно точно не требует. И это вызывает даже какой-то восторг – инстинкт стремления к смерти овладел руководством этой организации. Политически она превращается в ничто. Наверное, скоро встанет вопрос, что делать с этой организацией и как ее изменить, если она вообще еще сохранит остатки репутации и авторитета», — отметил Соловей.

В свою очередь, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Иваненко назвал исключение людей из партии в результате перерегистрации «техническим, а не политическим решением». По его словам, это было нужно для очистки «Яблока» от мертвых душ. Иваненко уточнил, что исключенным «дается шанс восстановить свою работоспособность», и если кто-то из этих 488 человек «не смог подтвердить свое членство по объективным причинам», руководство партии вернется к этому вопросу.