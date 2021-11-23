Председатель московского «Яблока» назвал техническим решением исключение 488 членов партии в процессе перерегистрации

Председатель столичного отделения «Яблока» Сергей Иваненко назвал техническим решением исключение 488 членов партии в процессе перерегистрации. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Перерегистрация – это то, о чем принял решение политкомитет, что «Яблоко» надо приводить в работоспособное состояние – убирать мертвые души и тех людей, которые не сотрудничают с партией никаким образом в течение ряда лет. Это техническое, а не политическое решение», — отметил он.

На вопрос о том, были ли исключены люди, которые поддерживали Алексея Навального, Иваненко ответил утвердительно. «В общем, да, в политическом решении это было упомянуто. Но я не думаю, что большинство людей, которые выбыли из партии, всего 488 человек – это люди, которые поддерживали Навального. Скорее, это мертвые души. Поэтому с Навальным это связано в меньшей степени», — уточнил он.

Иваненко добавил, что всего в московском «Яблоке» сейчас состоят 439 человек, из них 202 лишены права голоса. По его мнению, ситуацию можно назвать кризисом, однако в дальнейшем это приведет к усилению партии.

Иваненко также обратил внимание, что исключенным «дается шанс восстановить свою работоспособность». «Если кто-то из этих 488 человек не смог подтвердить свое членство в партии по объективным причинам, мы вернемся к этому вопросу и рассмотрим его еще раз», — подытожил он.