Музыкальная премия Brit Awards откажется от номинаций «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница»

Вместо этого появятся категории «Артист года» и «Иностранный артист», – сообщается на сайте премии. Brit Award sвручается с 1977-го года и наряду с Grammy считается одной из самых авторитетных музыкальных наград.
2021-11-23T12:37:44+03:00
2021-11-23T12:37:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 23 ноября 2021
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