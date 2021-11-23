В Южной Корее скончался бывший президент Чон Ду Хван

Ему было 90 лет.

Официальная причина смерти пока не известна, однако бывший пресс-секретарь Чон Ду Хвана сообщил, что у экс-президента было онкологическое заболевание в стадии ремиссии.

Свою политическую карьеру Чон Ду Хван начал в 1979 году с государственного переворота, в результате чего и пришел к власти. На своем посту он пробыл 9 лет. Именно по приказу бывшего президента в 1980-м году были жестоко подавлены демократические протесты в южнокорейском городе Кванджу. Тогда жертвами военных стали свыше 200 человек и еще 1800 были ранены.

Уйти в отставку президенту пришлось на фоне требований граждан ввести в стране прямую избирательную систему. И почти сразу же по окончании полномочий Чон Ду Хван сознался в злоупотреблении властью и был обвинен в государственной измене. Во второй половине 90-х годов его приговорили к смертной казни, которую затем заменили на пожизненный срок. Но спустя еще два года новый президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун помиловал своего предшественника.

По решению суда Чон Ду Хван должен был вернуть государству более 350-ти миллионов долларов. Теперь это придется делать его семье.