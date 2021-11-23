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12:36, 23 ноября 2021

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, обратился за помощью к президенту

Он просит освободить его под домашний арест на время следствия. Сачков подчеркнул, что готов к максимальным ограничениям. Сегодня Лефортовский суд продлил арест Сачкова до 28-го февраля. Защита намерена обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Адвокат Сергей Афанасьев подчеркнул, что Сачков не признаёт себя виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой.  


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