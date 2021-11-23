Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, обратился за помощью к президенту

Он просит освободить его под домашний арест на время следствия. Сачков подчеркнул, что готов к максимальным ограничениям. Сегодня Лефортовский суд продлил арест Сачкова до 28-го февраля. Защита намерена обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Адвокат Сергей Афанасьев подчеркнул, что Сачков не признаёт себя виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой.