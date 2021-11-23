В начале декабря в Госдуме может заработать система QR-кодов на вход в здание, – сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что QR-коды понадобятся чиновникам правительства, сенаторам, экспертам и участникам дискуссий по законодательным инициативам из регионов.