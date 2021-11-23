Комитет Госдумы по безопасности отменил заседание с участием членов правительства, посвященное введению системы QR-кодов в России. Оно переносится на декабрь, – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники в Госдуме. По информации собеседников агентства, депутаты и чиновники должны провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей.
Стоит напомнить, что в ряде регионов были протесты против введения QR-кодов.
Комитет Госдумы по безопасности отменил заседание с участием членов правительства, посвященное введению QR-кодов
Комитет Госдумы по безопасности отменил заседание с участием членов правительства, посвященное введению системы QR-кодов в России. Оно переносится на декабрь, – сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники в Госдуме. По информации собеседников агентства, депутаты и чиновники должны провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей.